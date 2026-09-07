Una alumna de la Carlos III, sobre la llegada de la princesa Leonor: "Si porque está ella mejora la universidad y ponen más cositas..."

Isma Juárez 'acompaña' a la princesa Leonor en su primer día como alumna de la Carlos III y consigue hablar con algunas estudiantes, que le recomiendan el "bar de confianza" y opinan sobre qué significa la llegada de la princesa para la universidad.

Isma Juárez se ha trasladado hasta la Universidad Carlos III para conocer qué tal ha ido el primer día de la princesa Leonor, que ha iniciado allí sus estudios de Ciencias Políticas.

Allí se ha encontrado con varias personas que reconocen que han ido a curiosear, "por el cotilleo", y que le revelan a Isma que mientras a él le mandaban al otro lado de la acera, el resto de medios ha podido ver cómo ha sido la entrada de la princesa. "A ver si se echa novio aquí", sentenciaba una señora.

Otro hombre se ha encontrado todo el revuelo sin tener ni idea de lo que estaba pasando. Le explica que estaba en su paseo de todos los días y le da una exclusiva: "Ya me extrañaba a mí que estaban arreglando todo el barrio este". También hace una petición: "Que no me jodan el paseo".

Una alumna de la universidad reconoce que en su caso, cuando entró en la universidad, "no me saludó el rector". Junto a otra compañera, recomiendan a la princesa que visite 'El Esquinazo': "Es el bar de confianza de aquí", comentan las jóvenes, que destacan sus tapas, huevos rotos y que "está barato".

Aunque no se posicionan sobre si son monárquicas o republicanas, una de ellas apunta que la presencia de Leonor puede ser positiva: "Si porque está ella mejora la universidad y ponen más cositas...". Su compañera, sin embargo, considera que "está feo y no tendría que ser así", porque "la educación pública es para todos".

En este sentido, desvelan que la cafetería nunca había puesto mesas fuera, hasta hoy.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido