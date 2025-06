Una señora, muy crítica con la gestión de Sánchez del escándalo de corrupción: "Va de víctima, de que no se enteraba de nada"

Pedro Sánchez está atravesando un momento complicado en su legislatura. Pero, ¿qué piensa la gente? Para averiguarlo, Thais Villas ha salido a la calle para generar un debate entre los ciudadanos sobre el escándalo de corrupción que ha salpicado al Partido Socialista.

Sobre la gestión del presidente del Gobierno, una señora considera que "para él lo está gestionando bien". "Para su favor, va de víctima, de que no se enteraba de nada...", añade la mujer. Otra añade que "por la noche debe decir 'qué mal lo estoy haciendo pero, me van a votar igual'".

Un hombre, por su parte, expone que "la gestión es muy complicada". "Estas cosas han pasado en el PP, han pasado en el PSOE, han pasado en todos los partidos y nadie se salva", reflexiona. "Estos casos afloran", añade, "es año y medio lo que queda y, creo, que es relativamente poco".

"Debe convocar elecciones, es vergonzoso", afirma una mujer, "estamos en los periódicos mundiales". "No ha pasado nunca, un fiscal que no se va...", añade. "¿No ha pasado nunca?", pregunta, irónica, otra señora, "hay que decir todo lo que hay: el caso Gürtel, todos los juicios que tienen... vamos a ver, que dice que no ha pasado nunca". "Por lo menos este, lo que ha hecho, es echarlo nada más saberlo", concluye.