Andrea Ropero, a Isabel Rodríguez sobre las medidas de Vivienda: "Si le gusta, ¿por qué se plantó Yolanda Díaz y no usted?"

Andrea Ropero pregunta a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: "¿Por qué no han metido el tope de los alquileres en un único decreto? Si le gusta, ¿por qué se tuvo que plantar Díaz y no usted cuando no lo incluían?".

El PSOE ha cedido ante Sumar para cerrar la crisis en el Gobierno. Finalmente habrá un decreto con medidas sobre vivienda separado del principal, que incluye la rebaja del IVA de las energías y un control de los márgenes empresariales. Ambos entraron en vigor el 20 de marzo, pero tendrán que ser convalidados por el Congreso.

Andrea Ropero se desplaza hasta el Congreso de los Diputados para preguntar sobre ello a los ministros. El primero en aparecer es Óscar López, que responde por qué no ha sido el PSOE quien ha incluido la medida del tope de los alquileres: "Hay un segundo decreto que se votará y espero que nadie lo paralice". "Pero hay una cosa que no me queda clara", responde Andrea Ropero al ministro, al que pregunta: "Si tanto les interesa, ¿cómo es posible que lo exija Sumar y no su ministra de Vivienda?".

"El PSOE y el Gobierno han estado aprobando medidas de Vivienda todo el tiempo", asegura López, que recuerda que "en todos los decretos ha habido medidas de Vivienda". "En esta ocasión se han hecho dos y estamos trabajando para que salgan en el Congreso", afirma el socialista.

Por otro lado, Andrea Ropero pregunta directamente a la ministra de Vivienda: "¿Por qué no se han atrevido a meter el tope de los alquileres en un único decreto ley?". "Yo creo que merece un debate y confío mucho en que el Congreso no pueda decir que no", asegura Isabel Rodríguez, a la que Andrea Ropero pregunta: "¿Le gusta la medida?, ¿está convencida de que hay que topar el precio de los alquileres?".

"Bueno, lo estamos haciendo, de hecho aquí quien está fallando es el PP", asegura la ministra de Vivienda a Andrea Ropero, quien le insiste: "Pero, si tanto le gusta, ¿por qué se tuvo que plantar Yolanda Díaz y no usted en el Consejo de Ministros cuando no lo incluían?".

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