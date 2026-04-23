Fesser, sobre la cena de corresponsales en la Casa Blanca: "Trump piensa que será un homenaje a él por ser tan grande, pero..."

"Trump piensa que en la cena de corresponsales en la Casa Blanca la prensa no va a decir nada negativo sobre él porque la da por controlada", explica Fesser, que sin embargo, destaca que periodistas famosos han pedido a sus compañeros que "hablen fuerte contra Trump".

Guillermo Fesser conecta con el plató de El Intermedio analiza la presencia de Donald Trump de este sábado, 25 de abril, a la cena de corresponsales de la Casa Blanca pese a su complicada relación con la prensa. "Es una ceremonia que lleva 1120 años y que han asistido todos los presidentes", destaca el corresponsal de El Intermedio, que recuerda que "Reagan lo hizo en la cama después del atentado".

Sin embargo, "como Trump fue escaldado cuando fue como invitado en la última de Obama, se negó a actuar porque no tienen ningún sentido del humor", explica Fesser, que destaca que, no obstante, el presidente de EEUU "ahora dice que quiere asistir": "Creo que piensa que lo tiene absolutamente controlado". "Piensa que va a ser un homenaje a su persona por ser tan grande y que la prensa no va a decir nada absolutamente nada negativo sobre él", destaca Fesser, que asegura que Trump "ya da a la prensa por controlada": "Él ha favorecido la compra de medios que no le eran afines, como CNN y CBS a manos de millonarios amigos".

"También ha cortado el grifo de la televisión y a la radio pública y ha puesto denuncias multimillonarias a medios que son capaces de litigar y que han llegado a acuerdos", explica el periodista, que destaca que también "ha cambiado al cómico presentador por un tipo iluminado que va a hacer de mentalista". "Con esta excusa de un espectáculo fresco, Trump va pensando que nadie va a meterse con él, pero ha aparecido una carta pública firmada por 300 periodistas, muchos de ellos reconocidos, pidiendo a sus compañeros que resistan en lugar de hacer una comparecencia pasiva".

"Les piden que hablen fuerte y claro contra Trump en lugar de aplaudirle", insiste Fesser, que explica que en la petición recuerdan también que, entre otras cosas a medios, 'Associated Press' fue expulsado de la Casa Blanca por on querer llamar al Golfo de México, 'Golfo de América'".

"Trump espera que no haya humor, y posiblemente, no haya, pero habrá críticas", destaca Fesser, que explica que, además, estarán presentes, entre otros, "el ministro de la guerra y el ministro del dinero": "Vamos a ver si nos tocan aplausos o taconeo".