Wyoming, sobre el bonus que quiere dar Meloni a los abogados que faciliten la repatriación de migrantes: "Es una propuesta racista"

Dani Mateo se convierte en 'Show me the Dani' para hablar sobre la última idea de la presidenta italiana. Esta ha contado que plantea dar 600 euros a los letrados que consigan que sus clientes migrantes vuelvan a su país de manera voluntaria.

'Show me the Dani' irrumpe en El Intermedio para hablar sobre la última idea de Giorgia Meloni, que ha propuesto dar una prima económica a los abogados si consiguen que sus clientes migrantes de volver de manera voluntaria a su país.

El 'criptobro' afirma que "por cada Mohamed que devuelves al desierto 600 pavetes pa' tu bolsillo". "Es la peor propuesta que he escuchado en mi vida", expone el Gran Wyoming, "es racista, probablemente ilegal y, lo que más me preocupa, que te gusta".

"Meloni dice que es una medida de sentido común", indica 'Show me the Dani'. "Va a dejar Italia limpita", añade el 'criptobro', "si es que los italianos, solo tienen buenas ideas". "Se te cae una pizza, la doblas, la llaman calzone y a monetizar".

"Si hicieran esto en España yo me sacaba derecho mañana mismo", indica, "eso sí, la matrícula es bastante cara, voy a necesitar 50 o 60 inmigrantes".

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