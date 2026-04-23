Fesser afirma que a "Trump le aburre la guerra" de Irán: "Ahora a lo que está jugando es hacerse millonario en la bolsa"

"A Trump le aburre ya que la guerra sea tan larga", afirma Guillermo Fesser que explica que, además, "existen serias dudas sobre la legitimidad de las inversiones que se producen dos minutos antes de que Trump haga uno de sus anuncios".

Guillermo Fesser analiza en este vídeo de El Intermedio el anuncio de Donald Trump en el que comunicaba que iba a prorrogar el alto al fuego enIrán a pesar de que este país no se ha sentado en la mesa de negociación. "Aquí la incertidumbre está en el cerebro del señor Trump", afirma el periodista, que destaca que se trata de "un culebrón".

Además, el corresponsal de El Intermedio en Estados Unidos afirma que el presidente de EEUU "insiste en que ha sido una operación impecable, como la de Venezuela, aunque un poquito más complicada". Sin embargo, Fesser recuerda que, antes de este conflicto, "EEUU ya tenía un acuerdo con Irán para no enriquecer uranio". Por otro lado, el portavoz del ministro de Asuntos Exteriores de Irán ha afirmado que "los mensajes de Estados Unidos eran contradictorios, inconsistentes e inaceptables".

"Estamos ante un tipo que cree que todo el mundo se pliega ante sus amenazas, pero ya la gente se ha aprendido lo de 'TACO, Trump Always Chickens Out', Trump siempre recula", señala. El corresponsal indica que gente "ve sus faroles" y tienen claro que este ultimátum "era, simplemente, para él mismo, para ganar tiempo, para tapar con una guerra de fuera las miserias internas". Es más, Fesser explica que la popularidad de Donald Trump está en mínimos históricos y que, incluso, solo un 26% de los estadounidenses cree que está en plenas facultades mentales.

"Así que no es de extrañar que Donald Trump, al que lo de trabajar no le apetece absolutamente nada y le aburre ya que la guerra sea tan larga, lo que esté jugando es hacerse millonario en la bolsa", destaca Guillermo Fesser, que explica que "existen serias, muy serias dudas, cada vez más grandes, sobre la legitimidad de las inversiones que se producen dos minutos antes de que Trump haga uno de estos anuncios".

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