Guillermo Fesser, sobre la posible revolución MAGA contra Trump: "Dicen que es el anticristo que profetiza la Biblia"

El periodista indica que Tucker Carlson está liderando esta rebelión contra Trump. Este comentarista era un acérrimo defensor del presidente estadounidense y, desde el inicio de la guerra con Irán, ha comenzado a manifestar sus discrepancias con su política.

La popularidad de Donald Trump en Estados Unidos está en mínimos históricos. Incluso, entre los MAGA, sus seguidores, se está planteando una posible rebelión contra él. El corresponsal Guillermo Fesser expone que esa ruptura comenzó cuando el presidente decidió romper su promesa de 'America First', "gastando 60.000 millones de dólares en la guerra de Irán".

"Ahora habla de un plan de rescate a los Emiratos Árabes que Estados Unidos no tiene por qué hacer. Trump", añade Fesser. El periodista cuenta que este liderazgo MAGA contra Trump está liderado por Tucker Carlson, un presentador de Fox que se encargó de propagar mentiras a favor de Trump. Este fue despedido de la cadena a causa de esos bulos.

Este martes, como indica Fesser, "pidió públicamente perdón a los estadounidenses por haberles guiado erróneamente hacia Trump". El corresponsal señala que la guerra de Irán "ha abierto sus ojos" y se ha manifestado en contrario a la intervención militar de EEUU en el extranjero.

Trump, por su parte, no ha dudado en responder a las palabras de Carlson diciendo que "tiene un coeficiente intelectual muy bajito y que necesita un psiquiatra". Pero el comentarista ha contraatacado exponiendo las dudas que tiene sobre Trump.

Por ejemplo, ha señalado que, en su investidura, Trump no puso su mano sobre la Biblia, sino que hizo el juramento presidencial con la mano derecha levantada y la izquierda metida en el bolsillo. "Carlson dice que se quedó alucinado y reconoce que debería haberlo denunciado antes", cuenta Fesser. Esto ha servido a los MAGA para decir "que Trump es el anticristo que profetiza la Biblia".

"Cada vez hay más MAGAS y gente que ha apostado por Trump señalando que, por ejemplo, el atentado que sufrió el presidente de EEUU fue amañado", añade el periodista. "El caso es que la metralleta de la conspiración funciona como Trump esperaba, pero se ha vuelto contra él", añade. El presidente de EEUU pidió a la gente que no confiara en las instituciones, "pero con la gasolina a 6 dólares, la guerra en Irán, los aliados dándole la espalda y el papa mencionando directamente su nombre, los MAGA están aplicando la misma paranoia contra su líder".

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