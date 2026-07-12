"No me hagas hablar": la respuesta de una gallega cuando Isma Juárez le pregunta por Feijóo

El reportero acudió a Sanxenxo para conseguir un saludo del emérito y pese a que fracasó en su cometido sí obtuvo las palabras de Lola, un vecina de la localidad gallega. "Me gusta más el Sánchez, está más bueno", decía.

Isma Juárez viajó en septiembre hasta Sanxenxo, en Pontevedra, aprovechando la presencia del rey Juan Carlos I. El emérito se encontraba en este municipio costero gallego para participar en una regata, como viene siendo habitual, y, además, celebraba los 50 años de su coronación.

El reportero se acercó hasta el puerto para intentar saludar al emérito. Juárez le pidió, cuando pasó su coche, un saludo para el Gran Wyoming. "Haga las paces con Revilla, hombre", le gritó. "Que le quite la 'querelluca', yo qué sé", añadió.

Juárez también les pidió a dos hombres que estaban en el puerto que le pidieran al rey que bajara. "Somos el pueblo, dígale que lo haga por nosotros", les dijo. El reportero, tras una larga espera, pudo ver al rey bajando las escaleras para subir a su barco. "¡Viva el rey!", se escuchó a alguien gritar.

Cuando el emérito llegó hasta el barco, desplegaron la vela para taparle. "Lo de la vela es una sinvergonzonería", se quejó una persona. El reportero charló con Lola, vecina de Sanxenxo que le cuenta que, cuando viene el rey, no se entera.

"Vine hoy por aquí por caminar un rato", contaba, y al ver a la gente concentrada se acercó a mirar. "No pude ver al rey, no sé dónde lo metieron", añade. Lola, además, desvela que una vez coincidió con el emérito en una marisquería. "Salía con unos coloretes muy perjudicado", explicaba.

La mujer confesaba así que le gusta más Felipe VI que su padre y añadía: "Me gusta más el Sánchez, está más bueno". "¿Alberto Núñez Feijóo?", preguntaba Isma. "Oh, no me hagas hablar...", respondía Lola.

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