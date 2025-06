De la Gürtel a Bárcenas: Wyoming y Cristina Gallego descubren todas las veces que el juez Hurtado 'salvó' al PP

La decisión del juez Hurtado ha sido un varapalo para el Gobierno y un motivo de alegría para el Partido Popular. Pero, curiosamente, no es la primera vez que el magistrado toma deciciones que benefician a los populares. Por ello, El Intermedio 'estrena' un programa especial, presentado por Dani Mateo, para señalar las veces que el juez ha inclinado la balanza de la justicia hacía el lado del PP: 'Un, dos, tres, salva al PP otra vez'.

Los concursantes que mediran sus conocimientos son el Gran Wyoming y Cristina Gallego. En la primera pregunta, por 200 pesetas, debe indicar quién podría haber sido responsable de la trama Gürtel según el juez Hurtado. "Por ejemplo, el 'perro' Sánchez", afirma Mateo. "'Perro' Sánchez", afirma Cristina. "Zapatero", añade Wyoming. "¿Y los ERES de Andalucía, qué?", responde Gallego.

"Esta no me la esperaba pero, correcto", afirma Mateo. "La secta y todos los medios de la 'progresfera'", afirma Wyoming. "No sé", duda Cristina, "¿el PP?". "No, respuesta incorrecta", expone Sandra Sabatés, "el juez Hurtado fue uno de los tres miembros del tribunal de la Gürtel y el único que rechazó condenar a título lucrativo al PP". "Es un error muy común, no pasa nada", añade Dani, "es muy común pensar que el PP tiene algo que ver con la trama de corrupción del PP... la Gürtel son los palitos de cangrejo de la corrupción".

La siguiente pregunta, de nuevo por 200 pesatas, es: "Según el juez Hurtado, ¿quién tenía que declarar en el juicio de la trama Gürtel?". Los concursantes responden Luis Bárcenas, Francisco Correa, el Bigotes o Bigote Arrocet. De nuevo, Cristina pregunta por los ERES de Andalucía. "Rajoy", añade Wyoming.

"Incorrecto otra vez", desvela Sandra, "el juez Hurtado fue el único del tribunal de la Gürtel que se opuso a que Mariano Rajoy fuese llamado a declarar. Se quedó solo defendiendo que el presidente declarase por vídeoconferencia para evitarle exposición pública".

El presentador tranquiliza a los concursantes 'citando' a Luis Bárcenas: "Seguimos acumulando dinero". Y, como expone Dani, la siguiente pregunta versa sobre su mujer, Rosalía Iglesias: "Según el juez Hurtado, ¿qué se debería hacer con la mujer de un alto cargo del PP cuando se ve involucrada en una trama de corrupción?".

Wyoming y Cristina responden "no llamarla a declarar alegando que ella no sabe nada", "manda un mensaje diciendo 'Rosalía se fuerte'", "decir que la gente se está equivocando de Rosalía", "¿y los ERES de Andalcuía qué?". Pero, finalmente, Cristina dice una respuesta incorrecta: "Llamarla a declarar y, si hay indicios, condenarla y mandarla a prisión". Sandra aclara que Hurtado intentó evitar que la mujer de Bárcenas ingresara en prisión pero, no lo consiguió aunque solo pasó 24 horas en prisión gracias a la fianza fijada.