Joe Biden y Kamala Harris ya han comparecido después de que los demócratas hayan perdido las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La candidata ha asumido su derrota pero su partido tiene ante sí un camino incierto. El corresponsal Guillermo Fesser indica que "72 millones de personas insisten que su voto no tiene nada que ver ni con el racismo ni con la misoginia sino que han votado con el bolsillo".

El periodista expone que a los votantes, como han manifestado, no les importa "el tema de los transgénero y esas cosas que les queremos meter en la cabeza, que lo que quieren es un cambio en la economía y Kamala no ha sabido proponerles un cambio". Fesser indica que en Fox News indican que Harris perdió cuando fue entrevistada en ABC y no supo responder ante la pregunta sobre qué habría hecho mejor que Joe Biden en la economía.

Fesser expone que a pesar de que justifique su voto por que buscan una mejora en la economía, "no sé si ellos saben que el día uno Trump ha prometido imponer aranceles a las mercancías de China, con lo cual les van a subir los precios, y ha prometido recortar impuestos a las empresas" lo que significa que aumentará la deuda y habrá menos recursos para esos votantes. "72 millones han dicho que para que les cueste menos una docena de huevos no les importa votar contra los derechos humanos", argumenta Fesser. El periodista duda de que su única motivación haya sido económica.