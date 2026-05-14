Guillermo Fesser, sobre la visita de Trump a Pekín: "China tiene a EEUU cogido de los huevos por la deuda"

"Los americanos se creen que China está por detrás, pero llevan ocho años preparándose para todas estas sanciones", señala Guillermo Fesser, que destaca que "China tiene las tierras y los minerales que EEUU necesita para sus armas o coches".

Guillermo Fesser visita el plató de El Intermedio para analizar toda la actualidad sobre Estados Unidos como el viaje de Donald Trump a China se ha reunido con Xi Jinping: "Tiene que ir de hombre fuerte y demostrar a los estadounidenses que sigue siendo un tío que hace que la gente le hace caso". Y es que Trump es el presidente estadounidense con el índice de popularidad más bajo de la historia: "Un 70% de estadounidenses desaprueban la labor de este presidente".

"Es un presidente que está solo pero le rodean pelotas", asegura Fesser, que destaca que "le rodea un Gobierno de multimillonarios": "El patrimonio de estos ministros es de 7.500 millones, es decir, es gente que está ganando pasta con él y que EEUU se la pela".

"Él quería llegar a China como un vencedor", explica el corresponsal de El Intermedio, que detalla que, sin embargo, su visita se produce cuando todavía no tiene un acuerdo en Irán: "Ha estado esperando a ver si llega a un acuerdo, pero no lo hay porque Irán es más fuerte de lo que él creía". "Esta guerra de vergüenza continúa y, como es una vergüenza, van a cambiarle de nombre", explica Fesser., que destaca que dicen que va a pasar de ser llamarse "fuerza épica" a "martillo mecánico": "Como es otra, se reinicia el reloj y, entonces, otros 60 días para pedirle permiso al Congreso".

"Loes periodistas tienen miedo" de Trump intentando quitar licencias, explica Fesser, que destaca que "la clave de China es que los periodistas cuenten la verdad": "En EEUU la gente no tiene ni idea de qué pasa en China, ¿van a contar los periodistas la verdad o van a dorar la píldora a Donald Trump por el miedo que tienen?". "Todo va de pasta, no de derechos humanos", asegura el periodista, que destaca que "los americanos se creen que China está por detrás, pero llevan ocho años preparándose para todas estas sanciones y están superándolo".

"China tiene a EEUU cogido de los huevos por la deuda y tiene las tierras raras y los minerales que Estados Unidos necesita para fabricar armas, coches o herramientas", destaca Fesser, que afirma que "Trump va a tener que pedirles de rodillas que les vuelvan a vender y que le vuelvan a comprar la soja y la carne de res que ahora le compra Brasil". "Y, sobre todo, va a tener que pedirles, por favor, que convenzan a los iraníes, porque son el importador de petróleo más grande de Irán, de que abran Ormuz", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido