Martínez-Almeida recomienda a Isma Juárez ir a la misa del papa en Madrid: "Lo necesitas desesperadamente"

El reportero charla con el alcalde de Madrid sobre la próxima visita del papa León XIV a la capital. El sumo pontífice, entre otros actos, llevará a cabo una misa en el Bernabéu.

Isma Juárez vuelve a sacar su termo de café a la calle y, en esta ocasión, va a intentar invitar a desayunar a los asistentes al desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde se han dado cita parte de la Conferencia Episcopal y otras personalidades, para hablar sobre la visita del papa León XIV a nuestro país.

En la entrada del acto, el reportero se encuentra con Ángel Gabilondo, y le cuenta que está muy contento porque le han acreditado por primera vez. "Lo mereces", le felicita el defensor del pueblo. También se cruza con Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, pero este no se para a charlar con el reportero.

También se encuentra con José Luis Mártínez-Almeida, al cual le ofrece café. Este rechaza su ofrecimiento, respondiéndole que "hay mejor compañía dentro". "He visto que el papa va a hacer una misa en el Santiago Bernabéu", pregunta Juárez, "¿le han dicho que no se puede pasar de decibelios?".

"Bueno, para rezar se puede rezar en voz baja", responde el alcalde de Madrid. Almeida recomienda al reportero acudir a esa misa. "¿Cree que lo necesito? Puede ser...", le dice Isma. "Desesperadamente, además", añade el edil madrileño. Juárez le cuenta que él no está bautizado ni hizo la comunión. "Pues es una oportunidad única", señala Martínez-Almeida.

Isma le recuerda que tanto Pedro Sánchez como el papa están a favor de la acogida de migrantes, a diferencia de Trump. "Ustedes que son un poco amigos de Trump ¿le cae bien el papa o le cae mal?", pregunta el reportero. "Me cae mal Sánchez", sentencia Almeida. "Eso ya lo sé, debe pensar que es el anticristo", le dice Juárez. El alcalde añade que ellos no discuten tanto el proceso de regularización sino cómo se ha hecho.

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