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Guillermo Fesser señala que Trump "cree que cualquier país del mundo querría ser un Estado de EEUU"

El presidente de EEUU ha subido a su red social un mapa en el que convierte a Venezuela en el Estado 51 de su país. Para Fesser, con esta publicación, Trump demuestra su ignorancia.

El presidente de EEUU ha subido a su red social un mapa en el que convierte a Venezuela en el Estado 51 de su país. Para Fesser, con esta publicación, Trump demuestra su ignorancia.

Donald Trump ha publicado en su red social una polémica imagen: una ilustración de un mapa en la que Venezuela aparece como el estado número 51 de Estados Unidos. Para saber qué objetivo tiene el presidente estadounidense al publicar este mensaje, El Intermedio cuenta con el corresponsal Guillermo Fesser.

"Esto es la ignorancia histórica de este presidente", sentencia el periodista. Fesser indica que para Trump "cualquier país del mundo querría ser un Estado de EEUU". El periodista indica que "esto de quedarse con países no es novedoso, es la doctrina Monroe", expone.

Fesser indica que, a través de esta doctrina, "empezaron a quedarse con países como Puerto Rico o Hawái por el morro". "Luego hicieron 'marineros por el mundo', es decir, abrir bases militares, que si Guantánamo, que si Pearl Harbor y, luego, controlar la economía", añade.

"Trump ha cogido la doctrina Monroe, la llama la doctrina 'Trumproe', y se trata de actuar, con la biblia en una mano y el fusil en otra", explica, "porque es el principio de EEUU de que quien reza y peca, consigue empatar".

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