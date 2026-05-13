'Isabel Díaz Ayuso' busca nuevas ideas para justificar su viaje a México: de 'Malinche' a "narcomariachis etarras"

'Isabel Díaz Ayuso' organiza un 'brain storming' en busca de ideas para justificar su polémico viaje a México. Dani Mateo y Thais Villas le sugieren algunas, entre ellas aclarar quién lo pagó.

El viaje oficial de Isabel Díaz Ayuso a México sigue dando de qué hablar, ahora por cuánto habría costado y quién lo habría pagado. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que parte del viaje lo pagaron patrocinadores. Además, sigue acusando al Gobierno de México de haberla puesto en peligro.

En este punto, Cristina Gallego se convierte en 'Ayuso' y organiza un 'brain storming' en busca de nuevas ideas para justificar su viaje a México. "Podríamos dejar de hablar de México de una vez", propone Dani Mateo, mientras que Thais apunta que "dejar de decir que es un narcoestado asesino de políticos también ayudaría".

"¿Y si decimos que Claudia Sheinbaum se la tiene jurada porque no le gustó el segundo acto de Malinche?", sugiere Dani, lo que provoca la reacción de 'Ayuso': "Menuda idea de mierda, eso no se lo cree nadie. Malinche es una obra maestra y apasiona a todo el mundo".

"Podemos decir que era culpa de la ETA", indica Thais. Una idea que entusiasma a Ayuso: "Claudia Sheinbaum movió sus hilos comunistas para que un comando de narcomariachis etarras planearan secuestrarme al grito de 'Gora Moctezuma'. Es perfecto", afirma.

"¿Por qué no nos centramos en aclarar quién pagó el viaje a México?", propone la 'asesora', mientras que Dani cree que sería bueno hacer "una pausa" y tomar "una cañita". "Invito yo, para que luego digan que me lo pagan todo. Además, como no está Miguel Ángel Rodríguez me va a salir tirado", se ofrece 'Ayuso'.

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