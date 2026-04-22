Andrés, migrante colombiano, a los que asocian la regularización con delincuencia: "No se están dando cuenta de la realidad del país"

"Se necesita al migrante para que trabaje en el bar, para que trabaje en la cosecha, para que trabaje en cualquier lugar", afirma Andrés, un migrante colombiano que para el que la regularización es una oportunidad "muy grande y muy buena".

Andrea Ropero se acerca a una oficina de la Seguridad Social donde se está tramitando la nueva regularización extraordinaria de migrantes para conocer la realidad de algunas personas a las que esta medida les puede cambiar la vida.

Es el caso de Andrés, un colombiano que lleva un año y medio en España. En su caso, estaba regularizado desde que llegó porque hizo un máster en nuestro país. Sin embargo, apunta, "estaba bastante complicado el hecho de renovar la documentación".

Ahora, esta regularización supone una oportunidad "muy grande y muy buena" para él, comunicador social y periodista de profesión, pero que no ha tenido la posibilidad de trabajar de ello en España.

Lo que sí ha hecho ha sido labores de conserje o "hasta en reformas", "trabajos no cualificados que hay que hacerlos para poder sobrevivir", afirma. Lo que ha cobrado por ellos, reconoce con algo de vergüenza, le "alcanza solamente para pagar la habitación y comer".

La vivienda es un problema que afecta especialmente a la comunidad migrante como Andrés: "Es bastante complejo encontrar una habitación que te dejen lavar la ropa cualquier día, que te dejen encender una luz si la necesitas. Te piden fianzas, te piden el doble de lo que vale la habitación", asegura.

Para Andrés, esta regularización es una esperanza para desarrollar su vocación: "Yo me veo en la oficina del Banco BBVA trabajando como comunicador social o periodista", señala.

A los partidos que están en contra de esta regularización y hasta dicen que se regulan delincuentes, Andrés les manda un mensaje: "Las personas somos buenas, vinimos a trabajar, a aportar conocimiento, a aportar trabajo. No se están dando cuenta de la realidad del país. Se necesita al migrante para que trabaje en el bar, para que trabaje en la cosecha, para que trabaje en cualquier lugar".

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