Guillermo Fesser afirma que Trump, con el conflicto con Irán, ha buscado "tapar con una guerra de fuera las miserias internas"

El corresponsal señala que la gente ya ve los "faroles" del presidente de Estados Unidos y que, además, su popularidad está en mínimos históricos.

Donald Trump anunciaba este martes que iba a prorrogar el alto al fuego en Irán a pesar de que este país no se ha sentado en la mesa de negociación. Para conocer qué explicaciones se han dado en Estados Unidos de esta decisión, El Intermedio conecta con el corresponsal Guillermo Fesser.

"Aquí la incertidumbre está en el cerebro del señor Trump", afirma el periodista, "es un culebrón". El corresponsal cuenta que el pasado viernes, el presidente estadounidense publicó que Irán había accedido a sus demandas y calificó ese día como "brillante y maravilloso para el mundo".

Poco después, Irán negó las palabras de Trump a través de un portavoz. "Dijo que, si EEUU bloqueaba, volverían a cerrar y cerraron", explica Fesser. Esto hizo que Trump decidiera ponerse en contacto con periodistas para contarles "que la victoria era maravillosa, que Irán estaba diezmado y que J.D. Vance se iba a trasladar a Pakistán para las conversaciones de paz".

El portavoz del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, por su parte, señaló que "los mensajes de Estados Unidos eran contradictorios, inconsistentes e inaceptables". Este miércoles Trump ha decido echar la culpa de todo a los demócratas, a los que ha calificado de "traidores" ya que llevan años diciendo que era necesario hacer algo con Irán y que, cuando él lo ha hecho, "no quieren reconocerle el mérito".

El presidente de EEUU "insiste en que ha sido una operación impecable, como la de Venezuela, aunque un poquito más complicada". Fesser cuenta que, antes de este conflicto, "EEUU ya tenía un acuerdo con Irán para no enriquecer uranio".

"Estamos ante un tipo que cree que todo el mundo se pliega ante sus amenazas, pero ya la gente se ha aprendido lo de 'TACO, Trump Always Chickens Out', Trump siempre recula", señala. El corresponsal indica que gente "ve sus faroles" y tienen claro que este ultimátum "era, simplemente, para él mismo, para ganar tiempo, para tapar con una guerra de fuera las miserias internas".

Su popularidad está en mínimos históricos y solo un 26% de los estadounidenses cree que está en plenas facultades mentales. "Así que no es de extrañar que Donald Trump, al que lo de trabajar no le apetece absolutamente nada y le aburre ya que la guerra sea tan larga, lo que esté jugando es hacerse millonario en la bolsa", reflexiona. Y señala que "existen serias, muy serias dudas, cada vez más grandes, sobre la legitimidad de las inversiones que se producen dos minutos antes de que Trump haga uno de estos anuncios".

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