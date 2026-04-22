Jordi Évole se sincera con Wyoming sobre sus entrevistas: "Es difícil que el invitado me caiga peor. Me puede caer igual de mal"

Jordi Évole vuelve al plató de El Intermedio para hablar de sus dos últimos proyectos: 'Sidosa', el documental con Eduardo Casanova, y el próximo programa de 'Lo de Évole'. Aprovechando la entrevista, Wyoming le somete a preguntas personales.

Jordi Évole visita el plató de El Intermedio para hablar de 'Sidosa', el documental que ha realizado junto a Eduardo Casanova y donde cuenta el proceso de la enfermedad del actor, diagnosticado con VIH a los 17 años.

El origen de este proyecto tan personal, que se estrena mañana en cines, surge de una conversación entre ambos, cuando Casanova le cuenta que tiene VIH "desde que era el Fidel de Aida" y que "tenía muchas ganas de contarlo".

En aquel momento, recuerda, "vimos claro los dos que no era el momento de hacerlo, sobre todo por su parte". Al cabo de dos años, Eduardo volvió a contactar con él para decirle "ahora lo hacemos".

'Sidosa', explica Évole, habla de una enfermedad que "aunque nos parezca mentira, sigue estando anclada en muchos casos en los años 80". "No ha habido el paso adelante de convertir esta enfermedad en algo cotidiano para mucha gente y que no supone ningún tipo de riesgo para la salud del otro", señala el periodista, que explica que, "si tienes un buen tratamiento contra el VIH, tú puedes hacer el amor o follar con quien quieras sin condón".

A pesar de lo que cuenta, Évole afirma que se trata de un documental donde "la gente se ríe mucho" por su tono de comedia que, en su opinión, es el mejor camino para normalizarlo".

Teniendo en cuenta que en su documental Eduardo Casanova se abre en canal, Wyoming considera que lo justo es que Évole haga lo propio y le propone algunas preguntas personales.

La primera es si hay alguien que le cayera bien antes de entrevistarle y después pensara "vaya capullo". El conductor de 'Lo de Évole' afirma que suele "empatizar mucho con el invitado", hasta el punto de que su equipo le dice que si entrevistara a Hitler saldría diciendo "solo se ha explicado lo malo de este tío". "Es difícil que el invitado me caiga peor. Me puede caer igual de mal, pero no peor", añade.

Si no hiciera entrevistas, Jordi Évole confiesa que le gustaría "ser Lamine Yamal". Además, lamenta no haber podido estar en la fiesta por el 20 aniversario de El Intermedio porque estaba en Nueva York entrevistando a Alejandro Sanz para el próximo programa de 'Lo de Évole' que se emitirá este domingo.

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