Cristina Gallego explica qué es la 'prioridad nacional' para Vox y PP: de la "las raíces y a sangre" al "arraigo"

PP y Vox tienen dos interpretaciones distintas del concepto 'prioridad nacional' que aparece en sus pactos para Extremadura y Aragón. En este vídeo, Cristina Gallego se propone explicarlo... y liarnos un poco más.

Partido Popular y Vox tienen problemas a la hora de definir qué es exactamente la 'prioridad nacional'. Por suerte, tenemos a Cristina Gallego, que se ha propuesto liarnos un poco más.

Desde la "Consejería de Ayudas Sociales de la Junta de Extremadura", la colaboradora de El Intermedio explica dos modelos de reparto de ayudas. El primero, con lo que entiende Vox por 'prioridad nacional', que se basa "en las raíces y la sangre".

De este modo, Wyoming, "nacido en Trujillo" y Sandra Sabatés, "de Badajoz como las mismísimas Azúcar Moreno" reciben la ayuda. Dani Mateo, de Medellín, Colombia, "va a tener que volver", según Cristina. "¿Más tarde?", pregunta Dani, a lo que Cristina le responde que "no, a su puto país".

Según lo que entiende el PP como 'prioridad nacional', Wyoming, que reconoce que no se ha echado la siesta, es expulsado por Cristina por tener "poco arraigo a las costumbres españolas". La ayuda a Sandra también le es denegada por estar recién llegada a Badajoz tras diez años viviendo en Amsterdam. "Tendrá mucho arraigo, pero a los tulipanes y los porros", sentencia la colaboradora de El Intermedio.

El 'colombiano' Mateo le explica que lleva 15 años en Extremadura, donde trabaja como chef en un restaurante "especializado en migas y torta del casar". También cría cerdos y tiene un grupo de versiones de Extremoduro. Un arraigo que convence a Cristina, que le concede "plaza en la guardería pública".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.