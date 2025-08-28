Guillermo Fesser pone en evidencia el inglés de Trump: "Nos esforzamos en aprenderlo y al final el que habla mal es él"

Guillermo Fesser analizaba en El Intermedio el encontronazo entre Donald Trump y Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN. Sin embargo, lo que más le dolía es que en vez de "good", el presidente de EEUU había dicho "well".

Guillermo Fesser visitaba el plató de El Intermedio para analizar la cumbre de la OTAN en la que tuvo lugar el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Donald Trump a cuenta del gasto en defensa

El corresponsal de El Intermedio aseguraba que Trump "tiene que adoptar el papel de bully, porque es lo que es", si bien en esta ocasión a Sánchez "no le ha hecho un Zelenski".

De hecho, Fesser destacaba que Trump "ha dicho que España le gusta mucho". Sin embargo, lo que más daño le había hecho de las palabras de Trump fue cuando dijo "the economy in Spain is very well".

"Nos dicen que tenemos que hablar inglés, nos esforzamos para aprenderlo y el que habla mal es el presidente de Estados Unidos", comentaba Fesser, que le recordaba a Trump que se dice "the economy is very good".

"Es que jode", afirmaba Fesser, que con humor decía que "llevas en Estados Unidos 18 años y te dicen 'qué acento, qué acento' y el presidente habla mal". "Ha ido a la misma escuela de idiomas que Rajoy", apunta Wyoming.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.