Sánchez desata un choque internacional con Trump al rechazar subir el gasto militar al 5% como miembro de la OTAN

El 'Manual de Resistencia' de Pedro Sánchez no tiene límites, tampoco su munición, pues tiene para todos. Y es que en las últimas horas se ha confirmado el choque del socialista con Donald Trump después de que en una carta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, haya esgrimido una serie de razones que justifican su 'no' a comprometerse a subir el gasto militar al 5% como miembro de la Alianza Transatlántica, tal y como había ordenado el republicano.

Una decisión que argumenta en que "pondría en peligro el estado del bienestar". Toda una línea roja para el socialista, pero sobre todo para sus socios de Gobierno. De esta manera, desde Moncloa lanzan la idea de que el Ejecutivo de coalición no está muerto, que las alianzas de la investidura siguen funcionando y que la trama Cerdán-Ábalos-Koldo es una "anécdota" -así se refirió a la presunta corrupción de este triángulo este miércoles en el Congreso-.

Centrados en la negativa de la propuesta de la OTAN hay una frase que resume las tres páginas de la carta de Sánchez al secretario general de la OTAN. Se trata de aquella en la que se sostiene que "todo gobierno tiene el legítimo derecho de decidir si está dispuesto o no a hacer esos sacrificios", para a renglón seguido dejar constancia de su rechazo: "Como aliado soberano, optamos por no hacerlo".

Un rechazo ante el que la Casa Blanca ya ha reaccionado, apretando las clavijas a que todos y cada uno de los países miembros de la OTAN aumenten esta partida en sus cuentas. Ha sido la portavoz del complejo presidencial norteamericano, Karoline Leavitt, quien ha subrayado que su presidente "quiere ver que todos los socios europeos pagan su parte y llegan a la meta del 5%". Reafirma que "es justo, si se tiene en cuenta que los contribuyentes estadounidenses han aportado una cantidad significativa, de miles de millones de dólares" en esta materia.

La Casa Blanca insiste en que Trump quiere que todos los miembros de la OTAN aumenten el gasto militar al 5%

Las tres razones para rechazar la orden de Trump

Lo hace por tres razones. La primera, porque España no necesita llegar a esa proporción de inversión para cumplir con los compromisos hasta finales de década firmados recientemente. A sus ojos, con el 2,1% es suficiente. En ese sentido, se recoge en la misiva que "cada país necesitará invertir cantidades diferentes para alcanzarlos. Algunos necesitarán alcanzar el 5% de su PIB. Otros, menos."

La segunda razón se encuentra en la falta de tiempo, ya que la petición de aumentar el gasto en defensa de cada país ha llegado cinco días antes de la cumbre, cuya duración estaba prevista que fuera de tres días. Sin embargo, según 'The Financial Times', durará menos de tres horas con el objetivo de que Trump no se aburra y así no abandone el encuentro, tal y como ocurrió hace unos días en la reunión del G7.

"Sería incompatible con nuestro estado del bienestar y nuestra visión del mundo"

Una cuestión que no convence a Sánchez, ya que sin margen de maniobra habría que realizar compras millonarias en mercados extranjeros. Maniobra que, explican, ralentizaría el crecimiento de la economía española debido a que aumentaría la deuda del Estado y conllevaría recortes en el marco de inversiones clave como "por ejemplo, educación, sanidad, tecnología digital".

El tercer argumento aparece como el último, pero también como el más claro. Dedicar el 5% del PIB en gasto militar "sería incompatible con nuestro estado del bienestar y nuestra visión del mundo", puesto que implicaría subir impuestos y recortar servicios públicos. Algo que el presidente ya había dejado claro que no iba hacer tanto desde Moncloa en abril como desde la tribuna del Congreso de los Diputados en marzo.