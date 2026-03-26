Guillermo Fesser señala que Trump se cree "el emperador del mundo": "Está jugando a hacer lo que le da la gana"

El corresponsal expone que el 59% de los estadounidenses no apoyan la guerra con Irán y, además, el conflicto ha provocado que la popularidad del presidente de EEUU esté "bajo mínimos".

El Intermedio conecta con Guillermo Fesser para conocer cómo se está valorando en Estados Unidos la evolución de la guerra en Irán. El corresponsal señala que "unos y otros estamos sorprendidos de este individuo que había prometido dedicarse a los asuntos domésticos y nos ha metido en otra guerra".

Fesser expone que el 59% de los estadounidenses no apoyan este conflicto. "Dicen que Trump ha ido demasiado lejos", apunta, "y la popularidad de este presidente está ahora bajo mínimos, en un 36%". El periodista cree que al presidente no le importa qué piensan los estadounidenses sobre él, "está convencido que es el emperador del mundo".

"Está jugando a hacer lo que le da la gana a ver quién se atreve a pararle los pies", añade. El presidente sigue sumando amenazas hacía Irán y afirma que les seguirá bombardeando "hasta alcanzar la victoria". "No sabemos en qué consiste", expone, "y, aunque la alcanzara mañana, el daño que está hecho puede tardar meses, sino años, en repararse".

Además, tampoco tienen claro los objetivos de la guerra. "No sé qué objetivos esperar de una administración que lo que promueve es autoritarismo frente a democracia, propaganda frente a los hechos, crueldad en lugar de compasión y negocios para una élite en lugar de oportunidades para todos", reflexiona.

El periodista señala que Trump "solo habla en términos de dinero". "Ganar significa quedarse con el petróleo", expone, y, de hecho, ha reconocido estar en contacto con alguien del régimen que ha "regalado" a la Casa Blanca que se permita el paso de ocho petroleros.

Trump, además, no descarta controlar el petróleo de Irán ya que, en Venezuela, según afirma el presidente estadounidense, "les va de maravilla". Fesser indica que desde EEUU "da la impresión de que este niño caprichoso va tomando decisiones a lo loco, sin pensar en sus consecuencias".

"En esta mentalidad de Trump en la que 'si no aceptas lo que te digo, te machaco', parece que está influenciando directamente Pete Hegseth", indica Fesser. El llamado ministro de la Guerra ha anunciado la destitución de la cúpula de capellanes del Pentágono "por acusarles de actuar como psicólogos y de ser blanditos en lugar de predicar una violencia sobrecogedora para nuestros enemigos".

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