Guillermo Fesser afirma que la visita del príncipe de Arabia Saudí a EEUU es una "vergüenza": "Ha asqueado a muchos"

"Trump no ha mencionado que la construcción del complejo billonario que va a dirigir el príncipe de Arabia Saudí cae en manos de la familia de Trump", afirma Guillermo Fesser en este vídeo de El Intermedio.

Guillermo Fesser conecta con el plató de El Intermedio para analizar la visita del príncipe de Arabia Saudí a Estados Unidos y explicar qué cree que hay detrás de esa amistad con Donald Trump. "Hay dinero puro y duro y mucho asqueamiento de mucha gente de este país", señala Guillermo Fesser, que explica que esa gente "ve a Arabia Saudí detrás de los atentados del 11S y saben que ese príncipe es el que ordenó el asesinato de un súbito de EEUU".

"Trump dice que son pocos negocios, que podrían hacer muchos más y que no pasa nada", destaca Fesser, que afirma que, sin embargo, el presidente de EEUU "no ha mencionado que están construyendo una torre Trump en Riad, ni los campos de golf que tiene y los torneos que organiza en Arabia Saudí ni ese complejo billonario que va a dirigir el príncipe y que cae la construcción en manos de la familia de Trump".

"Se ha pavoneado de que el príncipe trae un trillón de inversiones a EEUU, pero sabemos que Trump las usará para pagar favores a sus billonarios con contratos de IA", explica Fesser, que insiste en que "en cualquier caso da asco ver al príncipe con Trump en la Casa Blanca". "Es una vergüenza", concluye Fesser.

