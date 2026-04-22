Wyoming, del 'dardo' de Juanma Moreno a Vox y Guardiola: "Está gritando a los andaluces 'votadme a mí o nos convertimos en extremeños'"

El Gran Wyoming asegura que no sabe si 'dardo' "ha sido más duro para Vox o para María Guardiola" después de que Juanma Moreno haya dicho que "Vox no está preparado para gobernar".

Después del acuerdo de María Guardiola con Vox en Extremadura, Sandra Sabatés destaca en el plató de El Intermedio cómo desde el PP "tiene prisa por cerrar estos pactos con Vox para que no afecten a las elecciones en Andalucía". Incluso el candidato andaluz, Juanma Moreno, ha confesado que prefiere no verse "en ese trance".

"Con todos los respetos hacia esta fuerza política, Vox no tiene equipos preparados para gobernar", ha asegurado el presidente de la Junta de Andalucía, que ha destacado que "gobernar es muy complejo": "Necesita experiencia, trayectoria y muchas cosas que Vox no tiene".

Tras escucharle, El Gran Wyoming asegura que no sabe si 'dardo' "ha sido más duro para Vox o para María Guardiola". "Juanma Moreno está gritando a los andaluces que le voten a él o se convertirán en extremeños", destaca el presentador de El Intermedio, que reflexiona en el vídeo principal de esta noticia: "Si no lo hacen por estabilidad institucional, que lo hagan para no perder la semana de la feria".

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