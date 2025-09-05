Un gibraltareño responde tajante a Isma Juárez: "No voy a España, he tenido muchos problemas con ellos"

Isma Juárez intenta averiguar en este vídeo si los ciudadanos de Gibraltar se sienten más británicos o españoles. En esta ocasión, da con un gibraltareño que ni siquiera cruza la frontera a España porque, dice, "he tenido muchos problemas".

"Yo soy gibraltareño y británico, lo primero y siempre". Así de tajante ha respondido un gibraltareño a Isma Juárez al ser preguntado si se siente más español o británico.

Ante esto, el reportero de El Intermedio le pregunta sobre la muerte de la reina Isabel II. Joe reconoce sentirse mal por su muerte porque, dice, "ha reinado muchos años" y "ha sido muy buena persona, además de monarca".

Pese a que Joe ha señalado que es británico, Isma Juárez quiere comprobar cómo de británicos son en Gibraltar, así que le somete a un "test de britanía".

"¿Fish and chips o chopitos?", le pregunta el presentador. "Como dos veces a la semana fish and chips", dice el entrevistado. Y al preguntarle por el "Manchester City y Real Madrid", Joe asegura que es del Manchester, a lo que el entrevistador se sorprende: "He dado con el más británico".

Es más, con su coche, aseguraba Joe, "no voy para España, he tenido muchos problemas con ellos".

