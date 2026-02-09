Wyoming responde a Tellado tras compararlo con Vito Quiles: "Jamás he perseguido a nadie con un micrófono"

El secretario general del Partido Popular ha defendido la presencia del agitador ultra en el acto de fin de campaña de Jorge Azcón que diciendo que Wyoming perseguía a la gente en 'Caiga quien Caiga'.

El Partido Popular de Aragón cerraba la campaña con la participación de Vito Quiles. "Durante este acto el agitador ultra mantuvo su habitual tono agresivo, animando a meter al presidente del Gobierno en prisión y criticando la prohibición de redes sociales a menores de 16 años", cuenta Sandra Sabatés. En el acto también participó el grupo Los Meconios, conocidos por cantar, por ejemplo, 'Vamos a volver al 36'.

"El PP de Aragón intentó arañarle votos a la extrema derecha invitando a su fin de campaña a ultras de extrema derecha", señala el Gran Wyoming, "y lo consiguió, agrupando el voto de la extrema derecha, pero en Vox". El presentador de El Intermedio expone que Azcón debería despedir al que le dio la idea.

La elección ha sido criticada por la izquierda, pero, desde el PP, "Miguel Tellado defendió la decisión" y, para ello, comparaba, por ejemplo, comparando a Vito Quiles con el Gran Wyoming. El secretario general de los populares exponía que se acusa a Quiles de perseguir a la gente cuando ya era algo que hacía el presentador de El Intermedio en 'Caiga Quien Caiga'.

"¿Ha dicho que persigue a la gente para conocer su opinión?", pregunta Wyoming. "Eso es completamente falso, señor Tellado", añade, "jamás he perseguido a nadie con un micrófono, eso lo hacían otros que cobraban bastante menos".

El presentador cuenta que los reporteros de 'Caiga quien caiga' "eran profesionales que trabajaban para un programa de entretenimiento". "Vito Quiles ni entretiene, ni es profesional, ni es reportero ni es nada", concluye.

