Thais Villas se trasladó hasta el Congreso de los diputados para conocer qué relación tienen sus señorías con la música. Gabriel Rufián, por ejemplo, le contó que, aunque le gusta la música, no tenía mucha costumbre de ir a conciertos. En cambio, Yolanda Díaz, sí que se confesaba muy aficionada a la música y que, además, no paraba de ir a conciertos "de todo tipo".

Borja Sémper, al igual que la vicepresidenta segunda, también explicó que intentaba ir a conciertos. "Lo doy todo", confesó, "confieso que es un poco rozando el 'ridi', bajas a la pista, te pones a saltar como cuando tenías 20 años...", añadió. El popular, además, le contó a Thais que hace unos años conoció al cantante Ismael Serrano, algo que sorprendió a la reportera. "Me sorprende que no me veas como un romanticón... incluso me duele después de tantos años", le 'reprochó'.

Por su parte, Óscar Puente, hace unos años, tuvo la oportunidad de conocer a Gloria Gaynor. "Bailé con su equipo", explicó. El ministro socialista también contó que había tenido la oportunidad de conocer a otros cantantes como Bad Gyal o C Tangana, algo que despertó el interés en la reportera por saber si había 'perreado' con la cantante catalana. "Yo llegar al suelo como ella... lo tengo un poco complicado", se excusó el socialista.

El portavoz de ERC en el Congreso recordó cuál fue el primer concierto al que fue: un del grupo Olé Olé. "Era un crío. Marta Sánchez todavía no cantaba el himno español", afirmó irónico. Sémper, por su parte, era muy fan, en su juventud, de Los Secretos y Antonio Vega. "Estaba fascinado por él", compartió. Rufián, además, también explicó a Thais que le encanta David Bisbal y no dudó en interpretar 'El alma en pie' para la reportera.

