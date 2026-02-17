Hillary Clinton acusa al Gobierno de Trump de "encubrimiento" en caso Epstein

El contexto "Publiquen los archivos. Están actuando con demasiada lentitud", ha declarado la esposa del expresidente Bill Clinton en una entrevista con la BBC, antes de su comparecencia prevista ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el próximo 26 de febrero.

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha acusado al Gobierno del republicano Donald Trump de incurrir en un "encubrimiento" por su gestión de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el pederasta convicto que murió en prisión en 2019. "Publiquen los archivos. Están actuando con demasiada lentitud", ha declarado la esposa del expresidente Bill Clinton en una entrevista con la BBC, antes de su comparecencia prevista ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el próximo 26 de febrero. Está previsto que su marido declare al día siguiente.

"No tenemos nada que ocultar. Hemos pedido repetidamente la publicación íntegra de estos archivos. Creemos que la luz del sol es el mejor desinfectante", añadió Clinton, subrayando la importancia de que se esclarezcan los hechos. Por su parte, la Casa Blanca ha defendido que la divulgación realizada hasta ahora ha supuesto "más por las víctimas que lo hecho por los demócratas", aunque varios comités del Congreso continúan presionando para acceder a la documentación sin censuras.

Preguntada sobre si Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, debería comparecer ante el Congreso, Clinton respondió: "Creo que todas las personas a las que se les solicite deberían declarar". El duque de York sigue en el centro de la polémica en el Reino Unido por sus antiguos vínculos con Epstein, tras nuevas revelaciones sobre el alcance de esa relación.

La controversia se ha intensificado después de que correos electrónicos difundidos en Estados Unidos sugirieran que el príncipe habría facilitado a Epstein documentos sensibles del Gobierno. La Policía del Valle del Támesis, con jurisdicción en la zona de Windsor —donde residía Andrés hasta hace unos días—, está evaluando esta información para determinar si procede abrir una investigación penal.

