Sor Cristina Gallego, tras criticar el presidente de la Conferencia Episcopal a Sánchez: "Palabra de Argüello, a por el Gobierno a degüello"

Sor Cristina Gallego no entiende por qué un gobierno democrático "tiene un deseo desmedido de controlar a la sociedad": "De toda la vida de Dios eso siempre ha sido labor nuestra".

Cristina Gallego se convierte en Sor Cristina Gallego en el plató de El Intermedio tras las críticas del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Soy la portavoz de la Conferencia Episcopal destinada a los medios manipulados por el Gobierno blasfemocomunista de Pedro Sánchez, es decir, todos los medios".

"Con todo el mal que hacen, alguien tiene que ponerlos en su sitio", afirma 'Sor Cristina', que enseña las declaraciones de Argüelles en las que afirma que el Gobierno de Sánchez "manifiesta un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones que asegurar la división de poderes en lo político" y "quiere asegurar el control sobre los medios". "Palabra de Argüello, a por el Gobierno a degüello", destaca Sor Cristina Gallego, que se pregunta irónicamente: "¿A dónde hemos ido a parar?".

"¿Para qué quiere un Gobierno democrático tener ese deseo desmedido de controlar a la sociedad?, de toda la vida de Dios eso siempre ha sido labor nuestra", concluye Sor Cristina.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.