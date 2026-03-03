El 'rey Juan Carlos' se niega a volver a España a pesar de los bombardeos en Abu Dabi: "Allí empieza la campaña de la Renta"

Wyoming se convierte en el rey Juan Carlos y Cristina Gallego en una Bárbara Rey decidida a rescatar al rey emérito de una Abu Dabi bombardeada por Irán: "Esos cazas van en serio. No están de paseo como los del 12 de octubre".

El conflicto en Oriente Medio ha llegado hasta Abu Dabi, que ha cerrado su espacio aéreo para todo el mundo, excepto para 'Bárbara Rey', que ha volado hasta Arabia Saudí para 'rescatar' al 'rey Juan Carlos'.

"No veía tanto fuego artificial desde que le dije a Letizia que me iba de palacio", comenta el 'rey emérito' al ver desde la ventana de su hotel los bombardeos iraníes. Allí se encuentra con la 'vedette', que le avisa de que "esos cazas van en serio. No están de paseo como los del 12 de octubre".

"Con tanta ropa al principio no te había reconocido", reacciona el 'emérito', mientras 'Bárbara' le explica que ha venido a rescatarlo y que ha conseguido entrar en el país en un jet privado: "Igual hay que cortarte un poco la paga del CNI", le responde el 'monarca".

'Bárbara' le pide que coja "dos o tres mudas" antes de volver a España, pues "desde que se desclasificaron los papeles del 23F, todo el mundo está esperando tu regreso", aunque le reconoce que "tu hijo un poco menos", mientras que la reina Sofía "ni se ha dado cuenta de que te has ido de casa".

Sin embargo, 'Juan Carlos I' se muestra reticente a marcharse, ya que en España "empieza la campaña de la Renta" y eso le trae "malos recuerdos". Finalmente, 'Bárbara' le convence prometiéndole una "escala en Sanxenxo" para que se vaya con sus amigos "a jugar a los barquitos".

