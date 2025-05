Fesser, de los aranceles a Hollywood: "La industria sabe que es una decisión errónea pero no se quieren meter con Trump"

Sandra Sabatés pregunta a Guillermo Fesseren el plató de El Intermedio por el reciente anuncio de Donald Trump sobre la industria del cine. "Su intención es que se ruede fuera de Estados Unidos", destaca Sandra Sabatés en el plató, donde Guillermo Fesser explica que "la industria está con un agobio que te mueres": "Saben todos que la decisión es errónea, pero no se quieren meter con el presidente confiando en que a lo mejor le conviene que haga la decisión adecuada".

Y es que Fesser destaca que "Hollywood está de capa caída": "Ha perdido el 40% de las producciones en los últimos 10 años, entre otras cosas, porque pensaban que la gente quería las películas en inglés". Sin embargo, el periodista afirma que la industria ha cambiado desde la aparición de "Netflix y desde que Corea hace películas que están muy bien y los subtítulos no molestan a nadie".

"Pensaban que la gente quería hacer las películas de Hollywood en Hollywood, pero hay ciudades que han puesto incentivos", destaca Fesser, que pone de ejemplo a Londres, donde Tom Cruise ha decidido rodar Misión Imposible allí "y no pasa nada". Además, explica que la gente también "está rodando en Canarias porque sale baratísimo": "Ruedan películas que ni sale Canarias ni nada, a lo mejor es el interior de un váter, pero como esta rodado en Canarias, te desgrava".

"¿Qué necesita Hollywood? Pues igual necesita incentivos, pero en lugar de eso ponen aranceles, que es una locura", afirma Fesser, que reflexiona: "¿Cómo pones tú aranceles a una película?". Además, recuerda que "en el derecho internacional las películas no son un bien sino un servicio, por lo que no tienen aranceles". "Hollywood tema las represalias, China ya ha reducido mucho las películas de EEUU", explica Fesser, que analiza en el vídeo: "EEUU hace películas caras porque se puede permitir el lujo de perder dinero porque si hace una película mala y pierde pasta tiene le mercado internacional para comprarla". "Si me pones aranceles ese paquete igual te lo va a comprar tu madre", concluye Fesser sobre el negocio de la industria de EEUU con el mundo.