Felipe VI (Raúl Pérez) ha hecho una videollamada con sus padres, la reina Sofía (Cristina Gallego) y Juan Carlos I (El Gran Wyoming) para organizar el viaje familiar al funeral de Isabel II. "Tenemos que dar buena imagen", le dice el actual Jefe del Estado a Sofía, que asegura que en su caso no tiene de qué preocuparse: "No te montaría un pollo delante de la prensa. No soy como una de esas presentadoras de televisión que ha llegado al trono por casualidad".

Después ha entrado el rey emérito al 'Zoommajestad', con algún que otro problema: "Suerte que el 23F di mi discurso por la tele y no por el cacharro este, si no lo mismo ahora estaba gobernando Tejero". Ya con los tres en la videollamada, Felipe VI ha establecido el protocolo de cara al funeral de la monarca británica, en el que "lo primero es evitar fotos incómodas, así que Letizia y yo nos sentaremos delante con los Windsor y tú papa, atrás del todo y si es posible detrás de una columna".

Además, Felipe ha pedido austeridad en este viaje, hasta el punto de que ha sugerido que todos compartan el piso que la reina Sofía tiene en Londres: "De eso ni hablar, que tu padre se vaya a la casa de Corinna", afirma rotunda Sofía en este sketch que se puede ver completo en el vídeo sobre estas líneas.