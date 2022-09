El rey Felipe VI acudía a la inauguración del año judicial y El Intermedio ha enviado a la única reportera que podría conseguir una entrevista con él: Cristina Gallego. La colaboradora se ha encontrado con una versión del monarca muy parecida a Raúl Pérez, que ha analizado el discurrir de este acto.

"Mejor llámame bro", le comentaba el 'rey' a Cristina Gallego, que le preguntaba sobre una situación del Consejo General del Poder Judicial donde, señala la reportera, "No se veía un bloqueo tan duro desde el que hizo Letizia a doña Sofía". "No me parece para tanto", comenta Raúl Pérez 'borbonizado', para el que, al ser de la realeza, "estamos acostumbrados a que las cosas no se renueven".

La 'entrevista' al completo, en la que el 'monarca' desvela el chiste que le ha contado a Carlos Lesmes y valora un posible regreso del rey emérito a España, en el vídeo sobre estas líneas.

Dani Mateo a Sánchez y Feijóo que ayuden a Lesmes: "Quiere jubilarse"

El Poder Judicial debería haberse renovado hace años. Por eso, y apelando a su compasión, Dani Mateo manda un mensaje a Sánchez y a Feijóo por el bien de Lesmes: "Ya no puede más. Solo quiere jubilarse y retirarse a su apartamento de Santa Pola".