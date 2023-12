Raúl Pérez se ha transformado en Felipe VI para hacer su particular versión del discurso de Nochebuena de el rey. Su mensaje ha comenzado transmitiendo su alegría por poder entrar en los hogares de todos los españoles aunque ha querido puntualizar que él no es "ningún okupa".

"Para conseguir que papá se fuera a Abu Dabi tuve que cortar la luz y el gas en Zarzuela", se le escapa al 'monarca'. Al ver lo difícil del discurso, el 'rey' ha preferido hacerlo pero en versión cantada a ritmo de 'Santa Claus Is Comin' to Town'. "Me llena de orgullo y satisfacción, poder decir a toda la nación 'A putodefender la Navidad'", canta 'Felipe VI'.

"Dejad de gritar, y de discutir, España llenad de nieve y champín, ¡no me llaméis masón más en Ferraz!", sigue su canción. En su discurso cantando, tampoco se olvida de nombrar la amnistía y canta: "Si te joden la Navidad, que sea el Grinch, no Puigdemont". Además, también pide calma a los líderes de los principales partidos para tener "la fiesta en paz".