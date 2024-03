Thais Villas ha salido a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos sobre algo tan importante como la vivienda. En una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente', la reportera abre el debate sobre el alquiler en pleno centro de Madrid. "O te asocias con alguien o no puedes coger un piso", critica una mujer, que asegura que, incluso, ella se casó "porque si no, no podía alquilar un piso".

"No es lo mismo una persona que tenga uno o dos pisos, que una persona o empresa que tiene más de diez y vacíos", afirma por su parte un joven, que asegura que "tenemos un montón de territorio desaprovechado", donde "los alquileres son baratos, pero nadie va a vivir ahí porque no hay trabajo ni servicios".

Por otro lado, un hombre extranjero aparece en el debate asegurando que "la mentalidad" de España con el tema de la vivienda "es el problema". "¿Está bien que porque un vagabundo no tenga abrigo y tú tengas dos te quite uno?", pregunta indignado el hombre, que afirma que no está bien defender que "todo el mundo tiene que tener vivienda en propiedad". Sin embargo, una mujer que siempre ha vivido de alquiler le desmonta su teoría afirmando que de esta forma tampoco se puede vivir: "El problema que tengo es que ahora estoy pagando 1.100 euros, pero cuando me jubile cobraré bastante menos, ¿cómo lo pago?".