Thais Villas visita un colegio para, en esta ocasión, hablar con sus jóvenes alumnos y alumnas sobre tener hijos. Dos pequeñas aseguran que cuidar de un niño es difícil, porque "tienes que darle el chupete y cambiarle los pañales y ponerle a dormir y si no por la noche te tienes que despertar 40 veces".

Sobre si se portan bien, Margarita comenta en el vídeo sobre estas líneas que "depende de si estoy feliz o enfadada", mientras que Adrián asegura que podrá empezar a cuidarse solo "a los 19" como su ídolo Bellingham. Margarita, por su parte, asegura que, junto a su amiga Aisha, "pensamos mudarnos a los 18", si bien explica que "trabajaré antes de conseguir el alquiler, porque si no..."

Respecto a si quieren tener hijos algún día, Maikel afirma que "antes no me gustaba, pero ahora le estoy cogiendo el rumbillo". Sobre los motivos de este cambio de idea, afirma no saberlo: "Solo mi cuerpo me lo dijo". Víctor, por su parte, comenta que si su hijo le sale muy inquieto "lo seguiré queriendo, pero esperaré a que crezca y que se vaya a vivir solo".