"Lo exótico no es que un negro nazca en Algeciras, sino aguacates en Málaga": Lamine Thior y el racismo en las apps de citas

Para Lamine Thior, ligar en apps de citas "es una aventura llena de minas de discriminación", por lo que en este vídeo, que ahora recupera El Intermedio, daba tres consejos para no caer en "microrracismo" cuando las usemos.

"Hay apps que igual que te dan una alegría te la quitan", afirmaba Lamine Thior, que no se refería a 'Bizum', sino a las apps de citas, desde 'Tinder' a 'Wallapop', donde ligar "es una aventura llena de minas de discriminación".

Para ello, compartía su manual de "Tres cositas a tener en cuenta para no caer en microrracismos en las apps de ligoteo". El primero punto es el filtro por etnias, donde los usuarios pueden seleccionar si buscan personas blancas, asiáticas, negras o sin especificar.

"¿Os dais cuenta de lo jodido que es decidir si conocer o no a una persona por su color de piel?", comentaba Lamine en el vídeo sobre estas líneas, donde afirmaba rotundo que "detrás de cada perfil hay una persona, no un plato de buffet libre". Para él, este filtro no es una opción más, sino "un prejuicio aprendido que refuerza la idea de que hay etnias mejores y peores".

Otro de los consejos de Lamine es el de "evitar microagresiones al interactuar", esos "insultos indirectos" como dudar del origen de alguien por su color de piel. "Lo exótico no es que un negro haya nacido en Algeciras, sino que nazcan aguacates en Málaga", señalaba.

"Ojo con la fetichización" es el tercer punto del manual de Lamine, donde hablaba de los estereotipos sexuales de las razas. En conclusión, Lamine recordaba que "el color de piel no define a nadie" e invitaba a entrar en las apps de citas con "la mente abierta": "Piensa en los huevos, aunque uno sea claro y otro oscuro, en el fondo son exactamente iguales".

