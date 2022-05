Este mismo fin de semana, Felipe VI estuvo en Abu Dabi para dar su pésame por el fallecimiento del emir Jalifa bin Zayid al-Nuhayyan. Sin embargo, para evitar la foto, el rey evitó un encuentro presencial con su padre, Juan Carlos I, con el que si mantuvo una conversación telefónica.

El Intermedio ha imaginado cómo fue esta llamada en 'Cosas de Casa Real'. Dani Mateo se ha puesto durante unos minutos en la piel de Felipe VI y ha mantenido una conversación con el emérito interpretado por El Gran Wyoming. Durante la charla, han descubierto que estaban en habitaciones contiguas del hotel, aunque el actual Jefe de Estado ha rehusado encontrarse con su padre cara a cara, primero con el COVID como excusa y luego aduciendo una supuesta lesión de cadera: "Yo creo que es genético, que me lo has pasado", afirma Mateo. Sin embargo, el emérito tiene otra teoría: "Lo de mi cadera no es genético, es que le he dado mucho uso", contesta Wyoming en el vídeo que se puede ver sobre estas líneas.