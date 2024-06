Isma Juárez tiene la oportunidad de asistir al concierto que ha dado Bruce Springsteen en Madrid. Y todo gracias a los vecinos de Peralejos de las Truchas, que han regalado una entrada al reportero. Isma visitó esta población de Guadalajara para su sección 'Un país en la riñonera' debido al fanatismo de sus habitantes por el cantante estadounidense.

Los peralejanos siguen teniendo como objetivo que el Boss visite su pueblo. Por ello, han ideado una llamativa estrategia para conseguir que Bruce les haga caso: han preparado varias letras gigantes que forman la frase "Bruce come to Peralejos" y, además, han compuesto una canción utilizando la melodía de 'Born in the U.S.A.'.

Isma se ha convertido en un peralejano más y no duda en aprenderse la canción. "Bruce, ven a Peralejos, que tampoco queda tan lejos", canta el reportero. "En realidad sí, yo casi me mareo cuando fui. Bruce, tómate una Biodramina", aconseja Juárez al Boss.