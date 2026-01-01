"Esto es trabajar para morir": la dura realidad de un hombre de barrio obrero con su pensión de 800 euros

Un pastelero de un barrio obrero, que tras 45 años de cotización apenas percibe 800 euros de pensión, relató en este vídeo su difícil situación: "Si no puedes comer y no puedes vivir, qué más da".

En una temporada pasada de El Intermedio, Santi Villas, visitó un barrio rico y un barrio obrero para hablar con sus vecinos sobre las pensiones. En el barrio rico, un hombre que había sido gerente de empresa explicó: "Soy pensionista y cobro 2.200 euros brutos. Coticé desde los 18 hasta los 65 años. Es la máxima, no hay más", mostrando satisfacción por su situación.

En contraste, en el barrio obrero, las pensiones eran mucho más precarias. Un pastelero que había cotizado 45 años apenas percibía 900 euros: "Esto es trabajar para morir", lamentaba. Otra mujer relató que ella y su marido vivían con un único ingreso de 1.200 euros, tras haber trabajado como conductor del metro.

Incluso en el barrio rico había pensiones bajas, pero en muchos casos complementadas con otros ingresos: "Yo tengo 700 euros; si tuviera que vivir solo de eso...vivo de la pensión de mi marido en Estados Unidos, que son 5.600 dólares", explicaba una mujer. Otra señora, con 550 euros de pensión y cuidando a su marido enfermo, añadía: "Porque somos mayores, estamos enfermos y comemos poco, que si no...".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.