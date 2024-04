En un programa pasado de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle para preguntar a un barrio rico y otro obrero por cómo son sus fines de semana. Una mujer de un barrio obrero explica a la reportera que ha celebrado su cumpleaños con sus amigas en un bar. "Llevé algo de picar y ya está", destaca la joven, que afirma que se ha gastado "bastante": "Ponle 50 euros".

"¿50 euros en invitar a todos tus amigos?, pero tú eres una maga del dinero", destaca Thais Villas a la joven, que explica que fue "un picoteo": "Unos nachos, una tortilla de patata... si es que a mí no me gusta cocinar". Por otro lado, una chica de barrio rico afirma que le han pagado un fin de semana de unos 200 euros. "Podría ser una posible pareja, pero no ha convencido", afirma la mujer, que destaca que el hombre le pagó esa cena, pero ella se dejó "una pasta" de alrededor 300 euros en arreglarse: "Si no, la peluquería, las uñas... todo esto lo pagamos nosotras".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.