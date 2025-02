"Me encanta ir al baño, la empresa te esta pagando por cagar": el insólito truco de un joven para librarse del trabajo

Todos los españoles tenemos algo que nos guardamos en nuestro interior, y El Intermedio se ha propuesto desvelarlo en una nueva edición de 'Secretos Ibéricos'. Ocultos bajo pelucas y otros complementos, en esta ocasión los protagonistas confiesan sus mejores técnicas para librarse del trabajo o ausentarse un día.

"Me había puesto mala y me fui por amor", comienza relatando una mujer. En su caso, estaba muy "enamorada" de su pareja y quería pasar la noche con él. "Dije que me había puesto mala en mitad del turno, me fui y se lo tragaron", reconoce orgullosa.

Sin embargo, la mejor estrategia para no trabajar la revela un joven enmascarado. "Me encanta ir al baño", explica. "Todo el tiempo que estás en el baño cagando, la empresa te está pagando por cagar. ¡Es perfecto!", asegura.