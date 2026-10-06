Dos jueces, 60 años de diferencia y un test sin tiempo para deliberar: ¿es más difícil dictar sentencia o llevarse bien con los abogados?

Thais Villas enfrenta en 'Zetas y Boomers' al juez Ibai Yerro, de 30 años, y al magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, de 90, y les somete a un divertido test en el que no hay tiempo para pensar demasiado.

En 'Zetas y Boomers', Thais Villas reúne al juez Ibai Yerro, de 30 años, y al magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, de 90, para descubrir qué les une y qué les separa después de décadas de experiencia en la Justicia.

Pero, además de hablar sobre sus trayectorias, la presentadora ha querido ponerles a prueba con un test rápido planteando preguntas de todo tipo. ¿Qué es más difícil: dictar sentencia o llevarse bien con los abogados? ¿Alguna vez han llevado pantalón corto debajo de la toga? ¿Qué serie judicial prefieren: 'Ally McBeal', 'Turno de oficio', 'Ley y orden' o alguna otra? ¿Qué delito debería tener una pena mayor: mandar un audio de siete minutos, acabar de ver una serie sin tu pareja o 'farmear aura'?

Puedes ver las respuestas de los protagonistas en el vídeo sobre estas líneas.