Thais Villas responde a Argüello tras comparar los desahucios con el aborto: "Si llego a saber la crisis de vivienda, me hago marsupial"

"¡Las lecciones que da Argüello! Teniendo en cuenta que ni paga casa, ni se le ha visto por Ceuta y, hasta donde sabemos, nunca se ha quedado embarazada", reflexiona con humor la periodista.

El pasado lunes, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, equiparó en una carta la crisis de la vivienda, con el aborto y la crisis migratoria de Ceuta, ligando las tres cuestiones a través del concepto del desahucio. Para Thais Villas, con estos tres temas, Argüello se ha montado un "gazpacho mental" que, "por desgracia, se repite lo mismo que el gazpacho de toda la vida".

Para la periodista, el "desahucio favorito" de los que analiza Argüello, en su carta titulada 'Tres tipos de desahucios están de actualidad: vivienda, Ceuta y vientre materno', es el que denomina "el desahucio del vientre materno", donde asegura, tiene "consecuencias irreversibles".

"Argüello está hablando del aborto, pero llamándolo desahucio del vientre materno también podría referirse perfectamente a un parto, ¡yo misma desahucio a mi hijo a los nueve meses de iniciar el contrato de alquiler! Aunque, si llego a saber la crisis de vivienda que se iba a encontrar, me hago marsupial y me lo quedo aquí hasta los 40 años", lanza con ironía Thais Villas.

"Es curioso la seguridad con la que da lecciones Argüello sobre la vivienda, sobre Ceuta y sobre el aborto, teniendo en cuenta que ni paga casa, ni se le ha visto por Ceuta y, hasta donde sabemos, nunca se ha quedado embarazada", reflexiona con humor Thais Villas, que pide precaución: "¡No se despiste, que cualquier día se asoma a la ventana, se le acerca una paloma y pam, pam!", zanja con humor.

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