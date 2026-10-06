Un juez de 30 años y un magistrado de 90 comparan sus primeras experiencias en los tribunales: "Cinco minutos hablando y uno sale instruido"

En 'Zetas y Boomers', Thais Villas reúne al juez Ibai Yerro, de 30 años, y al magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, de 90, para descubrir qué les une y qué les separa después de décadas de experiencia en la Justicia.

En su sección 'Zetas y Boomers', Thais Villas ha reunido al magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, de 90 años, y al juez Ibai Yerro, de 30, que actualmente trabaja en la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Parla, en Madrid.

Para llegar a ser juez, Ibai Yerro dedicó tres años a preparar la oposición mientras vivía con sus padres. Una experiencia muy distinta a la de Martín Pallín, que recuerda cómo afrontó él las oposiciones: "Algunos iban a un convento a preparar las oposiciones, yo me lo tomé con cierta calma y eso me costó tres años y pico, porque para mí los fines de semana eran sagrados".

Preguntados por su primer caso, José Antonio Martín Pallín recuerda que debutó como fiscal en Tenerife con un caso que "le cambió los esquemas": un delito de escándalo público protagonizado por una mujer sueca y un tinerfeño.

Ibai Yerro, por su parte, recuerda su primera guardia como juez. En aquella ocasión, dos agentes de la Guardia Civil acudieron para realizar una petición. "El mal rato que pasé para finalmente denegar la medida en un auto de veinte folios", recuerda.

Thais Villas también les pregunta por la última consulta jurídica gratuita que han tenido que resolver. Yerro explica que entre las cuestiones más habituales están los problemas con el alquiler o las dificultades surgidas después de comprar un coche de segunda mano.

Lo que admiran y lo que cambiarían

Si hay algo que le gusta a Ibai Yerro de la generación veterana de jueces, es "el conocimiento y la experiencia que transmiten". "Cinco minutos hablando o en una charla y ya sale uno instruido", comenta entre risas. Sin embargo, reconoce que hay algo que le disgusta: "Esa sensación de rigidez".

Martín Pallín, por su parte, ofrece un consejo a los jueces que comienzan ahora su carrera: "Empatía, cercanía, la capacidad de comunicación".

Puedes ver el reportaje al completo en el vídeo sobre estas líneas.

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