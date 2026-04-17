El divertido mensaje de Resines a Wyoming por el 20º aniversario de El Intermedio: "Cómo pasa el tiempo, Chechu"

Leiva, Maribel Verdú, Ana Pastor, Roberto Leal, Javier Cámara y Alfonso Arús felicitan a El Intermedio por su 20º aniversario.

Continúan los mensajes de felicitaciones por el 20º aniversario de El Intermedio. Entre ellos, actores como Javier Cámara, Antonio Resines y Maribel Verdú; músicos como Leiva; y presentadores de la casa como Ana Pastor,Roberto Leal y Alfonso Arús.

"Hace 20 años El Intermedio ya era imprescindible, con una misión importantísima. Hoy lo es todavía más. Gracias por esa misión y a por otros 20", ha destacado Leiva.

Por su parte, Roberto Leal ha tirado de guiño al formato: "Ya conocen la noticia, ahora les contaremos la verdad. Y la verdad es que la televisión es mucho mejor desde que llegó un programa como el vuestro".

Javier Cámara ha animado al equipo a seguir en la misma línea: "Que sigáis diciendo cosas que incomodan". Mientras que Antonio Resines, en tono cercano y humorístico, ha bromeado con El Gran Wyoming: "Cómo pasa el tiempo, Chechu...Estamos hechos unos chavales. Que cumpláis otros 20 años más como mínimo, y yo que lo vea".

Puedes escuchar todas las felicitaciones en el vídeo principal de esta noticia.

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