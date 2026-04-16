Wyoming celebra el 20 aniversario de El Intermedio: "Hemos tenido el privilegio de dirigirnos a un público exigente y crítico"

El presentador de El Intermedio anuncia que se propone "contar la verdad", un concepto que como señala "ha cambiado mucho".

La habitual reflexión de El Gran Wyoming cambia de escenario este jueves ya que el programa celebra su 20 aniversario. Pero, a pesar de ello, como es habitual el presentador se acuerda de Gaza y "de todos los que sufren bajo los escombros la ira de los bombardeos que destruyen la vida de inocentes y el mundo tal y como lo conocíamos".

Wyoming señala que desde hace 20 años inicia el programa con la misma frase: "Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad". Y esta noche, como confiesa, se ha propuesto hacerlo de una vez por todas. "Era una verdad relativa, como cuando decía 'vamos a publicidad', que pueden ser 30 segundos o 30 minutos", añade.

"Pero ¿qué es la verdad?", pregunta, "es un concepto que ha cambiado mucho". Wyoming cuenta que cuando empezó el programa, en 2006, "no había redes sociales, no había canales alternativos de información... éramos tan ingenuos que creíamos en verdades como que Franco era un dictador o que las vacunas nos libraban de enfermedades".

El presentador señala que, desde El Intermedio, "hemos tenido el privilegio de dirigirnos a un público muy exigente, crítico y defensor de la justicia y la libertad". Wyoming da las gracias a los espectadores, y, además, extiende su agradecimiento a las familias de todos los miembros del equipo, "que 20 años después todavía nos preguntan 'al final ¿qué día va tu programa?'".

Wyoming expone que la gente le transmite su agradecimiento por la labor que hace el programa. "Y lo hacen por el desamparo en el que se encuentran", afirma. "En estos tiempos en los que impera la necedad, el odio y la mentira, me paran por la calle para vitorear y darme las gracias", añade.

"Algunos dirán que estoy exagerando, pero es que se nos olvida que hay al frente del gobierno que rige el mundo se encuentra un personaje que animó una sublevación para asaltar el Capitolio", señala. "Pero es que aquí, algunos responsables de nuestras instituciones, han decidido bajarse los pantalones delante de semejante perverso polimorfo", reflexiona.

"Pues aquí estamos, 20 años después, conscientes de lo difícil que resulta sobrevivir en este ecosistema", concluye, "pero si les hemos contado la verdad durante 20 años, la seguiremos contando durante otros 20 años más".

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