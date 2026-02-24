Antonio Resines, sorprendido al recibir el Premio 'Toda una vida' de la Unión de Actores: "A mí me llaman para entregarlos, no para dármelos"

La Unión de Actores ha concedido el Premio 'Toda una vida' a un sorprendido Antonio Resines, que ha confesado: "Nada más entrar, Carlos Bardem me ha dicho que ya era hora".

Antonio Resines ha recibido el premio 'Toda una vida' de la Unión de Actores por su carrera profesional. El actor, que se ha mostrado muy sorprendido, ha confesado durante su discurso cómo se sintió al conocer la noticia: "No me esperaba la llamada de la Unión para decirme que me lo habían dado".

"A mí me llaman para entregar premios, para dármelos casi nunca, así es la vida", ha afirmado divertido Antonio Resines, que ha explicado: "Nos votamos nosotros mismos y ya sabemos que no es tan fácil decidir". Sin embargo, el actor, conocido por series tan míticas como 'Los Serrano', ha contado una divertida anécdota que le pasó al entrar en el acto.

"En mi caso sí, porque nada más entrar, me dice Carlos Bardem que ya era hora, 'si no te lo dan a ti, ¿a quién se lo van a dar?'", ha desvelado Resines, que ha recordado que lleva "69 años haciendo estas cosas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.