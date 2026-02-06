Roberto Leal se rinde ante Rosa tras ganar el bote de 'Pasapalabra': "Con concursantes como ellos, no hay nada imposible"

El presentador de Pasapalabra reconoce que el rosco al que se enfrentó Rosa Rodríguez fue "complicadísimo", pero asegura que su victoria demuestra la preparación extrema de los concursantes: "Es suerte y trabajo de haberlo incluido en su estudio".

Tras 307 programas, Rosa Rodríguez se ha convertido en la ganadora del bote histórico de 'Pasapalabra'. Todavía intentando bajar de la nube, la concursante ha visitado el plató de Al Rojo Vivo para relatar cómo ha vivido el triunfo.

Roberto Leal, presentador del concurso y uno de los mayores conocedores del mítico rosco, con permiso de la propia Rosa, no ha dudado en elogiar su trayectoria y asegurar que ha demostrado ser "la mejor" en su terreno.

"Nos dejó a todos alucinados con 'Morrall', pero ahí está la prueba de que, a este nivel, los concursantes tienen que estar preparadísimos para estudiar cualquier cosa aleatoria, porque no basta con saberse el diccionario entero", explica Leal.

El desafío era complejo."Una persona, preparada, con una buena cultura general puede llegar a 21 o 22 aciertos, pero ellos se mueven en 23 o 24. Es dificilísimo. Siempre hay tres o cuatro preguntas que, a priori, parecen imposibles", señala. Aun así, subraya que esa es precisamente la esencia del programa: "Con concursantes como ellos, no hay nada imposible. Esa es la gracia del concurso: luchar y conseguir el bote".

Leal también destaca que no solo la palabra decisiva fue complicada. "Nos centramos mucho en 'Morrall', pero antes había tres o cuatro igual de complejas. Rosa tuvo la suerte de que salieran ese día, suerte y trabajo de haber incluido en su estudio. Sin eso, no hay suerte que valga", remarca.

Por su parte, Rosa Rodríguez destaca el papel de Roberto Leal como presentador y apoyo constante para los concursantes. "Da mucha tranquilidad. Es un gran capitán", afirma. "Como profesora, sé lo importante que es saber llevar a un grupo, y él sabe hacerlo tanto con los invitados como con los concursantes. Te transmite que todo va a salir bien".

Una edición especial

Roberto Leal reconoce que los grandes concursantes siempre dejan huella en el programa. "Rosa lo tiene todo. Son jóvenes, educados, con una familia increíble y con una sabiduría y un talento enormes", comenta, confesando también la "pena tremenda" que supone el final de una relación tan cercana y familiar.

"Vamos a notar mucho no estar con ellos, ni su risa, ni meterse con ellos. Acostumbrarse a su ausencia va a costar", concluye el presentador entre risas.

