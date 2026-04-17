Alfonso Arús reacciona al nuevo susto de Taylor Momsen tras una picadura de animal: "Su sangre debe de tener algo"

La cantante Taylor Momsen ha sido hospitalizada en Ciudad de México por una picadura de una araña venenosa. "Se lo tomó a cachondeo, pero la cosa se complicó", explica Tatiana Arús en Aruser@s.

Quien parece no tener mucha suerte últimamente es la cantante Taylor Momsen. Y es que ha sido hospitalizada en Ciudad de México por la picadura de una araña venenosa. En Aruser@s, los colaboradores recuerdan cómo hace un tiempo también sufrió otro percance en pleno directo durante un concierto en Sevilla, cuando un murciélago terminó posándose sobre su pierna.

"La cantante compartió unas imágenes donde todo el mundo se lo tomó a cachondeo porque dijo:'espero que después de la picadura de araña me salgan superpoderes como Spider-Man', pero la cosa se complicó y terminó con un ingreso en el hospital, ya que el veneno se fue extendiendo", explica Tatiana Arús.

"Su sangre debe de tener algo que atrae, como la mía con los mosquitos, ¿por qué todo me pica a mí?", señala Alfonso Arús.