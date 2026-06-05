No es mala educación ni ser borde: lo que hay detrás de la 'malafollá' granaína (y que inspiró lo nuevo de Lori Meyers)

Los detalles En España tenemos muchas formas de referirnos a nuestro mal genio. En Granada existe la que mejor lo puede definir y que conlleva también tener gracia.

En Granada, la expresión "malafollá" describe un tipo de mal genio con un toque de gracia, distinto al simple mal humor o la grosería. La expresión se originó en el barrio del Sacromonte, vinculado a antiguos talleres de herrería donde los aprendices luchaban por mantener vivas las ascuas con sus fuelles. En Granada, la "malafollá" se manifiesta como un comentario directo pero con humor, comúnmente en los bares. La banda Lori Meyers ha lanzado un nuevo single titulado "Malafollá", reflejando su identidad y estilo, y destacando su dedicación y artesanía en la música.

En España tenemos muchas formas de referirnos al mal genio: desde mal humor hasta mal encarada o mala uva. Sin embargo, en Granada existe la mejor manera que lo puede definir y que implica también tener gracia: la malafollá.

Una cosa importante a tener en cuenta es que hay que utilizar bien el verbo. No se trata de "ser", se trata de "tener" malafollá.

Algunos sitúan el origen de esta palabra enfrente de la Alhambra, en el popular barrio del Sacromonte, donde existían antiguos talleres de herrería. Al parecer, aquí los aprendices eran incapaces de sostener con sus fuelles el aire suficiente para mantener vivas sus ascuas.

De estos malos aires parece que surge dicha expresión, que no hay que confundir con grosería ni mal humor. "Es como si fuese cachondeo, pero que te dicen las cosas como son", explica un vecino de esta ciudad.

Otros, asegran que en los bares es donde está "el templo de la malafollá". Una vecina de Granada pone un ejemplo de cómo se emplearía. "Si el bar está abierto, lleno de gente, con las luces encendidas y una persona viene y te pregunta si está abierto, le respondes diciendo: '¿pues no lo estás viendo?'", destaca.

Ahora, esa malafollá tiene banda sonora gracias a Lori Meyers. Tras cinco años cocinando a fuego lento y con buenas ascuas, lejos de las prisas de la industria, presentan su nuevo single, cuyo título es esta expresión.

"Para un grupo que lleva tantos años, tenemos una preparación, una artesanía, un estar de acuerdo con lo que tenemos que hacer", explica Alejandro Méndez, integrante del grupo.

Una seña de identidad inconfundible, como el sonido sus guitarras.

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